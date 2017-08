Zakkenrollers krijgen in hoger beroep verdubbeling van celstraf

Het in hoger beroep gaan, van twee zakkenrollers die het voorzien hadden op bejaarden, pakte donderdag slecht uit. In plaats van de 6 maanden celstraf die de politierechter hen reeds eerder had opgelegd, kreeg het tweetal van het Gerechtshof 12 maanden celstraf opgelegd. Dit heeft het hof donderdag bekendgemaakt.

Planmatige aanpak

De verdachten hadden in diverse winkels de bejaarde slachtoffers in de gaten gehouden en de pincode afgekeken. Even later spraken zij de slachtoffers aan om de weg te vragen en wisten bij dat gesprek de pinpas te stelen. Met deze pinpas werden vervolgens bedragen van rond de € 1000,-- en € 2000,-- gepind.

Uit de bewijsmiddelen blijkt duidelijk dat er sprake was van een planmatige aanpak die gericht was op het afkijken van de pincode, de diefstal van de pinpas en de diefstal van het geld met behulp van de gestolen pinpas.

Kwetsbare slachtoffers

Het hof neemt het de verdachten bijzonder kwalijk dat het steeds slachtoffers betrof die op (ver)gevorderde leeftijd en kwetsbaar waren. De verdachten hebben geen enkele verantwoording genomen voor hun handelen. Bij de slachtoffers zijn door de verdachten, naast de financiële schade, gevoelens van angst en onveiligheid veroorzaakt.

De rechtbank

De politierechter heeft de verdachten, conform de eis van de officier van justitie, veroordeeld tot een gevangenisstraf voor de duur van 6 maanden. De advocaat-generaal heeft in het hoger beroep dezelfde straffen gevorderd.

Oordeel van het hof

Het hof is van oordeel dat, gelet op de geraffineerde wijze waarop de feiten plaatsvonden, de ‘doelgroep’ en het recidivegevaar, aan de verdachten een hogere gevangenisstraf moet worden opgelegd. Het moet voor eens en altijd duidelijk zijn dat dit gedrag niet te tolereren is. Het hof veroordeelt de beide verdachten dan ook tot een gevangenisstraf voor de duur van 12 maanden.