Verdachte (27) Biltse zedenzaak doet zelfmoordpoging in cel

Donderdagochtend heeft de verdachte, die in voorarrest zit op verdenking van ontucht in de recente zedenzaak in De Bilt, in zijn cel een suïcidepoging gedaan. Dit heeft het Openbaar Ministerie donderdagavond bekendgemaakt.