Chauffeur Spaanse busje met gasflessen weer vrijgelaten

Donderdag is de bestuurder van de Spaanse bus, die woensdagavond 23 augustus werd aangehouden in de omgeving van de Maassilo, vrijgelaten. 'Uit onderzoek blijkt dat er geen link is tussen de man en de terreurdreiging bij de Maassilo', zo laat de politie donderdagavond weten.

Aangehouden

De man werd woensdagavond in de nabijheid van de Maassilo aan de kant gezet. Hij viel op door zijn rijgedrag. In de bus vonden agenten een aantal gasflessen. De man werd aangehouden en overgebracht naar het politiebureau.

Explosievenonderzoek

Medewerkers van de EODD die al ter plaatse waren onderzochten de bus. Naast de flessen troffen zij niks aan. Ook een huiszoeking leverde geen link op met de terreurdreiging.

Verhoord

De man is woensdagavond ingesloten en is woensdag en donderdag diverse malen gehoord. Tijdens die verhoren werd bevestigd dat er geen link is tussen de chauffeur en de dreiging van de avond ervoor. De man is aan het begin van de avond heengezonden en is geen verdachte meer in het onderzoek.