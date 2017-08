Veel commotie over film Jesse Klaver

Over de documentaire over Jesse Klaver is donderdag veel commotie ontstaan.

De film is gemaakt door een oud-campagnemedewerker van GroenLinks en vriend van Jesse Klaver Joey Boink. Bij de opheft over de documentaire gaat het vooral over de vraag of deze thuis hoor bij de publieke omroep. BNN/Vara heeft aangekondigd op 4 september de documentaire 'Jesse' uit te willen zenden. Dit meldt het AD vrijdag.

NPO niet objectief

Joey Boink was tijdens de verkiezingscampagne een jaar lang in dienst bij GroenLinks als 'beeldvoerder'. Hij volgde Jesse Klaver in de aanloop naar de verkiezingen met een camera. Volgens critici is de film niet gemaakt door een onafhankelijk filmer, maar door iemand in dienst van de partij. Op sociale media wordt de film over Klaver afgedaan als 'propagandafilm'. Ook vanuit de politiek komt er kritiek. Het feit dat de NPO de film wil uitzenden vinden Fleur Agema (PVV) en Thierry Baudet (Forum voor Democratie) een gebrek aan objectiviteit van de publieke omroep. Oud-Kamervoorzitter Frans Weisglas (VVD) noemt het 'vrij ongehoord' dat de publieke omroep een documentaire over Klaver uitzendt die is gemaakt door een campagnemedewerker.

Uniek perspectief

Volgens Klaver is de film 'onafhankelijk van GroenLinks' gemaakt. Ook documentairemaker Boink vindt dat hij niet vooringenomen te werk is gegaan. De film 'Jesse' zou juist 'een uniek perspectief' bieden. In de Vokskrant zegt hij: ''Ik heb deze film alleen maar kunnen maken omdat ik bij GroenLinks werkte. Ik zat in Den Haag in de kamer naast Jesse. Omdat ik embedded was, kon ik bij bijzondere momenten zijn waar een buitenstaander nooit bij had gekund.'