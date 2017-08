Buurtbewoners doen geen oog dicht door carillon Westertoren

Het carillon van de Westertoren sloeg op hol en bleef de hele nacht verder doorspelen. Het klokkenspel van de Westertoren speelt gewoonlijk dag en nacht ieder kwartier, maar volgens omwonenden begon het carillon nu om 04.00 uur met spelen en hield het niet meer op, zo meldt AT5 vrijdag. Sommige bewoners meldden op Twitter dat ze geen oog meer dicht deden. Een van hen wist op een gegeven moment de beiaardier te pakken te krijgen, die de zaak in orde ging maken. Even na 07.30 uur was het klokkenspel van de Westertoren dan ook stil.

hillie @hiliemolenaar: #westertoren al enkele uren van slag en speelt maar door. Is er geen koster bij die #westerkerk ?

Rob van Hemert @robs0ns: 'Heb nu de coordinerend beiaardier te pakken. Die gaat het fixen, slaap lekker op kantoor straks. #westertoren