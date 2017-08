Mannen aangehouden op verdenking van illegale asbestsanering

Het gaat om de eigenaren van twee bedrijven uit Didam. De twee worden ervan verdacht dat ze asbest niet volgens de regels hebben opgeruimd. De verdachten worden vanmiddag voorgeleid.

De zaak kwam aan het rollen na een melding van een inwoner van de gemeente Bronckhorst over illegale asbestsanering. Na onderzoek kreeg de politie het vermoeden dat er gesaneerd werd zonder de regels te volgen. Voor het saneren van asbest moeten medewerkers gecertificeerd zijn, heeft een bedrijf de juiste papieren nodig, moet een sanering worden aangemeld bij de gemeente en moeten veiligheidsvoorschriften worden opgevolgd.

Veiligheidsvoorschriften niet opgevolgd

Uit onderzoek komt naar voren dat aan deze voorwaarden niet werd voldaan. Ook bleven er resten asbest achter na een sanering, waardoor er mogelijk gevaar voor de volksgezondheid ontstond voor omwonenden. Omdat de veiligheidsvoorschriften vermoedelijk niet werden opgevolgd, werd het personeel van de saneringsbedrijven mogelijk aan gevaarlijke situaties blootgesteld.

Betrokken locaties

Op dit moment is bij de politie bekend dat de bedrijven op verschillende plekken in Nederland hebben gewerkt. De bewuste locaties zijn bij gemeenten gemeld zodat een gemeente kan controleren of er een gevaar is voor de volksgezondheid. Daarnaast informeert het Openbaar Ministerie eigenaren van locaties die in het onderzoek naar voren komen.

Verder onderzoek

Dinsdagochtend zijn de eigenaren van de twee bedrijven aangehouden en is ook de administratie van de bedrijven in beslag genomen. Op basis van verhoren en onderzoek naar de administratie moet duidelijk worden of er nog meer locaties zijn waar de verdachten hebben gewerkt. De mannen worden verdacht van het in gevaar brengen van de volksgezondheid en het uitvoeren van illegale asbestsaneringen.

Het onderzoek wordt geleid door het Functioneel Parket van het Openbaar Ministerie. Het team Milieu van de politie werkt samen met de Inspectie Leefomgeving en Transport en de Inspectie SZW.