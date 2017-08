Speekseltest voor geweldplegers

Op donderdagmorgen omstreeks 10.40 uur raakte een 52-jarige vrouw uit Zaandam gewond bij een aanrijding op de kruising Veldbloemenweg en de Koekoeksbloemweg. De vrouw reed op een fiets en werd en de kruising aangereden door een personenauto, bestuurd door een 23-jarige man. De man maakten zich meer zorgen om de deuk in hun auto, dan om het slachtoffer die met een bloedende hoofdwond op de grond lag.

Toen de politie daar een opmerking over maakte, sloeg de vlam in de pan. De 26-jarige vriendin van de bestuurder, die als passagier meereed, maakten beledigende opmerking naar de politie, gedroeg zich zeer recalcitrant en toen zij werd aangehouden, probeerde zij zich te verzetten. De vrouw krabde en beet een van de politiemensen en schopte naar hem. De man liet zich vervolgens ook niet onbetuigd en meldde dat de deuk in zijn auto belangrijker was dan het welzijn van het slachtoffer.

Door hun gedrag vermoedde de politie drugsgebruik. Een speekseltest leverde voor beide verdachten een THC-indicatie op. Als gevolg hiervan werd van beiden bloed afgenomen. De bloedmonsters zullen door het Nederlands Forensisch Instituut worden onderzocht op de aanwezigheid van drugs.

De politie stelt een onderzoek in naar de aanrijding.