Verdachte inbraak slaat agent met koevoet

Ook heeft hij een agent met een koevoet geslagen. De agent is met een hoofdwond naar het ziekenhuis gebracht.

Agent met hoofdwond naar ziekenhuis

De politie was donderdagavond gebeld door een inwoonster van de Molenstraat die gerommel bij de deur van de buren hoorde. Ze dacht dat er werd ingebroken en belde de politie. De agenten troffen echter niemand meer aan. Rond 2 uur ‘s nachts later belde de buurvrouw opnieuw 112 omdat ze harde geluiden bij het huis van buren hoorde. Agenten zagen een man die voldeed aan het signalement op straat staan. In zijn hand had hij een breekijzer. Toen de man de politie zag, ging hij ervandoor. Tijdens de achtervolging is een agent met de koevoet in zijn gezicht geslagen, op de kruising van de Molenstraat en Vledderinge. Ambulancepersoneel heeft de hoofdwond van de agent bekeken, daarna is hij in het ziekenhuis verder behandeld. De agenten konden de verdachte aanhouden op de Talmastraat, waar hij met pepperspray in bedwang moest worden gebracht. De Assenaar is naar het politiebureau gebracht en zit nog vast.

Heeft u iets gezien/gehoord?

De politie is nog op zoek naar meer getuigen van de poging tot woninginbraak en de mishandeling van de agent.