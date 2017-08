Medewerker politie aangehouden voor lekken informatie naar GeenStijl

Volgens onder andere nu.nl is de politiemedewerker aangehouden op verdenking van lekken van informatie naar GeenStijl. GeenStijl publiceerde deze informatie over de verdachte van de aanrijding bij Amsterdam in juni.

Screenshot

Afgelopen dinsdag verscheen op de website van GeenStijl een screenshot van het computersysteem van de politie met daarop de persoonsgegevens van de verdachte van de aanrijding op het Centraal Station in Amsterdam. De verdachte verwonde in juni acht mensen met zijn auto voor het Centraal Station. Geen Stijl liet op basis van de verkregen informatie weten dat de bestuurder van Marokkaanse afkomst is en dat daarom getwijfeld zou moeten worden aan de verklaring van onwelwording. De onbekende auteur van het artikel insinueerde ook dat de politie de identiteit van de man moedwillig zou hebben achtergehouden vanwege zijn Marokkaanse afkomst.Over deze gang van zaken is politiechef Erik Akerboom niet te spreken. Hij vindt dat dit sentimenten en tegenstellingen aanwakkert.

Trambaan

Bij de aanrijding op 10 juni raakten acht mensen gewond van wie vier ernstig. Eerder op de avond hadden agenten de bestuurder van de auto al gemeld dat hij op een plek stond, waar hij niet mocht staan, namelijk pal voor het station. De man had een geldig rijbewijs. Na het incasseren van de boete mocht hij verder rijden. Hij reed vervolgens met grote vaart over de trambaan waarbij hij verschillende voetgangers schepte.

Uiteindelijk bleek uit het politie-onderzoek dat er geen sprake was van een aanslag, maar dat de Amsterdammer onwel was geworden. Hij gebruikte medicijnen en kreeg waarschijnlijk een black-out door een lage bloedsuikerspiegel: hij is diabetespatiën

De afdeling Veiligheid Integriteit en Klachten stelt een onderzoek in naar de aangehouden politiemedewerker.