Tiener (15) uit Nijmegen aangehouden voor brandstichting

Rond kwart voor twee die nacht kreeg de politie een melding dat er op de Colmarstraat in Nijmegen-Noord een auto in de brand stond. Aangezien er de afgelopen week meerdere meldingen waren van (auto)branden in deze wijk, zijn agenten direct ter plekke gegaan om in de wijk te surveilleren. Even later vatte een auto op een parkeerplaats aan de Grote Boel vlam. Agenten troffen in de omgeving een jongen aan die zich verdacht gedroeg. Hij is aangehouden op verdenking van betrokkenheid bij de autobrand en is aangehouden voor verhoor.