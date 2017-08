Verdachte terreurdreiging blijft vastzitten

De officier van justitie die het onderzoek naar de zaak leidt, beslist na het weekeinde of de man wordt voorgeleid aan de rechter-commissaris.

De jongeman werd in de vroege ochtend van donderdag 24 augustus in zijn woning aangehouden. Dat gebeurde in een onderzoek naar een mogelijke dreiging met een terroristisch misdrijf bij de Maassilo in Rotterdam. De man is aangehouden voor betrokkenheid bij die dreiging. De rechter-commissaris besliste vrijdag dat de man terecht is aangehouden.

Het onderzoek is in volle gang. De verdachte zit in de zogenoemde beperkingen en dat betekent dat hij alleen contact mag hebben met zijn advocaat.