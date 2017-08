Amsterdam overweegt extra anti-terreurmaatregelen

Vrijdag 25 augustus heeft burgemeester Van der Laan, samen met de hoofdofficier van justitie en de commissaris van politie, gesproken met vertegenwoordigers van ondernemers uit de binnenstad over de groeiende gevoelens van onveiligheid na de aanslagen in Spanje. Dit meldt de gemeente Amsterdam op de website.

In het overleg is afgesproken dat de partijen samen gaan onderzoeken of extra maatregelen kunnen worden genomen op bepaalde drukke plekken in de stad met een grote internationale symbolische waarde. Of er maatregelen worden genomen, en zo ja welke en op welke plekken, zal in nauw overleg met de ondernemers worden besloten.

Als voorbeeld noemt de burgervader de Kalverstraat. Deze winkelstraat is soms zo druk dat mensen moeten wachten tot ze erin kunnen. Van der Laan hoopt in de komende weken meer duidelijkheid te geven welke plekken naast de Kalverstraat precies onder handen worden genomen en hoe de veiligheidsmaatregelen eruit gaan zien.

De burgemeester schrijft dat het mede door de aanslag in Barcelona steeds beter voorstelbaar is dat een dergelijke terreuractie ook in Amsterdam mogelijk is. Van der Laan: 'Aanslagen in het buitenland tonen aan dat terroristen op elke denkbare plek, op ieder moment en op tal van verschillende manieren kunnen toeslaan.'

De burgemeester benadrukt dat er geen concrete informatie is over een aanslag in Amsterdam.