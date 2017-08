Motorrijder (45) omgekomen, passagier gewond bij verkeersongeval

Vrijdagavond is bij een aanrijding tussen een motor en een personenauto op de Rijksweg in Berg en Terblijt de bestuurder van de motor om het leven gekomen.

Passagier gewond

'De passagier van de motor, een jonge vrouw, raakte bij het ongeval gewond en werd naar het ziekenhuis gebracht', zo heeft de politie laten weten.

Aanrijding met auto

De man, een 45-jarige man uit Valkenburg aan de Geul, kwam met zijn motor in botsing met een personenauto en kwam ten val. Hoe het ongeval precies tot stand is gekomen, is nog niet duidelijk. De bestuurder van de auto raakte bij het ongeval niet gewond.