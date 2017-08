Bewoner gewond bij schietincident in huiselijke sfeer

Een bewoner is vrijdagavond bij een schietincident in een woning aan de Neptunussingel in Almere gewond geraakt.

Huisgenoten aangehouden

'Het slachtoffer is met onbekend letsel overgebracht naar het ziekenhuis. Twee huisgenoten van het slachtoffer werden aangehouden op verdenking van betrokkenheid', zo laat de politie zaterdag weten.

Omstreeks 21.20 uur kreeg de politie een melding van het schietincident. Met meerdere eenheden ging de politie er op af. Ook werden ambulances en een traumaheli opgeroepen.

Wegrennen

Agenten zagen in de omgeving iemand wegrennen die mogelijk met de schietpartij te maken had. Dit bleek een huisgenoot van het slachtoffer. Deze kon worden aangehouden, maar was niet in het bezit van een wapen. De omgeving werd afgezet en de politie startte direct een onderzoek. Een speciale politiedienst zocht later in het water naar het wapen. Een tweede huisgenoot werd aangehouden voor verboden wapenbezit.

Huiselijke sfeer

De politie stelt nader onderzoek naar het incident. 'Omdat het hier gaat om een voorval in de huiselijke sfeer, doet de politie geen nadere mededelingen over de identiteit van de betrokkenen of de toedracht', aldus de politie.