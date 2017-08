Piloot traumahelikopter heeft tijd voor uitleg

Zaterdagmiddag rukte de traumahelikopter uit voor een medische noodsituatie in een woning aan de Anthonie Muysstraat in Schiedam.

De traumahelikopter vond een geschikte landingsplaats in het Oranje park ter hoogte van de Stadhouderslaan. Vanaf hier werden de arts en de verpleegkundige met een politieauto naar de inzet locatie gebracht.

Vragen omstanders aan piloot

De piloot bleef wachten bij de helikopter en nam tijd om de vragen van de omstanders te beantwoorden. Nadat het team klaar was kregen ze een volgende inzet en werd snel te helikopter in gereedheid gebracht om te vertrekken. De vrouw waarvoor de inzet was is overgebracht per ambulance naar het ziekenhuis.