City Hotel en studentenwoningen ontruimd bij gigantische brand Holland Casino in Groningen

Vanwege de brand bij het Holland Casino in Groningen is het City Hotel ontruimd. Zo'n 100 mensen hebben het hotel verlaten.

De brandweer heeft ook meer bewoners van huizen rond het casino geëvacueerd. Het gaat om zo'n 30 à 40 studentenwoningenen wat woonboten. De mensen worden opgevangen in het gemeentehuis. Dit meldt de NOS zondag. Volgens een woordvoerder blijft het blussen lastig omdat de brandweer het gebouw niet in kan. Er kan alleen van buitenaf worden geblust. Het pand waarin het casino is bevestigd kan als verloren worden beschouwd.

In Groningen stad woedt sinds zondagochtend een grote brand bij Holland Casino aan de Gedempte Kattendiep. De brandweer schaalde op naar Grip 1 zeer grote brand. Dit meldt onder meer 112 Groningen zondag. Voor de brand, die even na 07.00 uur ontstond, rukte de brandweer met veel materieel uit. Korpsen uit de hele provincie zijn opgeroepen om de brand te bestrijden. Er zijn meerder bluswagens en hoogwerkers ter plaatse.. Ook is er een NL- Alert verstuurd aan de bewoners in de stad. mensen moeten hun ramen en deuren gesloten houden. De rook blijft nog uren boven de stad hangen. Dat is bekendgemaakt in een nieuw NL Alert.

Voor zover bekend zijn er geen gewonden gevallen. Wel is er veel rookontwikkeling. Volgens de brandweer kan het nog wel even duren voordat het vuur onder controle is.