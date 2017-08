Grote brand bij Holland Casino in Groningen

In Groningen stad woedt zondagochtend een grote brand bij Holland Casino aan de Gedempte Kattendiep.

De brandweer heeft inmiddels opgeschaald naar Grip 1 zeer grote brand. Dit meldt onder meer 112 Groningen zondag. Voor de brand, die even na 07.00 uur ontstond, rukte de brandweer met veel materieel uit. Korpsen uit de hele provincie zijn opgeroepen om de brand te bestrijden. Er zijn meerder bluswagens en hoogwerkers ter plaatse.. Ook is er een NL- Alert verstuurd aan de bewoners in de stad. mensen moeten hun ramen en deuren gesloten houden.

Voor zover bekend zijn er geen gewonden gevallen. Wel is er veel rookontwikkeling. Volgens de brandweer kan het nog wel even duren voordat het vuur onder controle is.