Hond van No Surrender-lid in beslag genomen

De man is lid van OMG No Surrender. Zijn hond, een American Staffordshire Terrier, is in beslag genomen. Dit heeft de politie bekendgemaakt

De eigenaar had na een reeks van incidenten met zijn hond een muilkorfgebod opgelegd gekregen van de gemeente. Agenten kwamen de man en het dier op zaterdag 26 augustus rond 11.05 uur tegen. De hond droeg geen muilkorf. Het dier gedroeg zich ook agressief richting een paar passerende pony’s. Op basis van de Algemene Plaatselijke Verordening is de man aangehouden en de hond in beslag genomen. De agenten zagen dat de man een mes in zijn zak had zitten. Toen de verdachte weigerde dit af te geven moesten de dienders met pepperspray dreigen, daarop gaf de man zijn mes af. De hond is ondergebracht op een geheime locatie. De verdachte is voor verhoor ingesloten.