Twee Goudenaren gewond bij schietincident op woonwagenkamp Alphen aan den Rijn

Ondanks een urenlange klopjacht op de verdachte, is hij nog niet aangehouden. Zijn identiteit is bekend.

Omstreeks 19.00 uur kwamen bij de politie meerdere meldingen binnen dat er bij het woonwagenkamp schoten gehoord zouden zijn. Verschillende politie-eenheden gingen naar het Goudse Rijpad, waar twee mannen gewond bleken te zijn. Medisch personeel ontfermde zich over de slachtoffers, waarna deze naar het ziekenhuis vervoerd werden. De auto van de verdachte was achtergebleven in een sloot bij het kamp, de man zelf was gevlucht.

Zoekactie

Terwijl op het Goudse Rijpad het onderzoek werd gestart, was in Alphen een grootscheepse zoekactie gaande naar de verdachte, waarvan de identiteit bekend was. De zoekactie werd vanuit de lucht ondersteund door de politieheli. In de omgeving van een van de vermoedelijke verblijfplaatsen van de verdachte, werden twee mannen aangehouden die met een auto aan kwamen rijden en er bij het zien van de politie vandoor gingen. Zij bleken echter met het incident niets te maken te hebben en werden laten weer heengezonden.

Gesignaleerd

Toen in de loop van de avond het vermoeden bestond dat de verdachte zich op zou houden in een woning aan het Compierepad, werd een arrestatieteam opgeroepen om de woning binnen te gaan. In het pand werd de verdachte niet aangetroffen waarna de zoektocht in omvang werd afgebouwd. Wel zijn de identiteitsgegevens van de verdachte verspreid onder de dienstdoende agenten in de omgeving van Alphen. De man staat gesignaleerd en vandaag zal opnieuw geprobeerd worden hem te traceren.

Onderzoek

Beide slachtoffers zijn in het ziekenhuis behandeld en zijn, volgens de laatste berichten van vannacht, buiten levensgevaar. De recherche onderzoek de toedracht en de aanleiding van het schietincident. Tijdens het onderzoek op het woonwagenkamp werd een kleine hennepkwekerij aangetroffen. Deze is in opdracht van een officier van justitie geruimd.