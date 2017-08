BNN/Vara zendt documentaire over Jesse Klaver toch maar niet uit

Dit heeft de omroep besloten, nadat er een discussie was ontstaan over de objectiviteit van de film over de partijleider van GroenLinks in de afgelopen verkiezingscampagne. De film is gemaakt door een vriend van Klaver die tevens medewerker is van GroenLinks. Dit schrijft onder meer de Volkskrant zondag.

Propaganda

Er is grote twijfel ontstaan over de onafhankelijkheid van de film omdat regisseur Joey Boink zelf voor GroenLinks actief was tijdens de laatste verkiezingscampagne. Critici noemden de film op social media een propaganda.GroenLinks reageert in de media: 'BNNVARA heeft zelf opdracht gegeven voor het maken van deze documentaire, dus het is opmerkelijk dat ze nu besluiten de film niet uit te zenden.' De partij vindt het 'jammer' dat degenen die nieuwsgierig zijn geworden naar de film die nu niet op tv kunnen bekijken.

Begrip voor twijfel

de producent van de documentaire Jesse van productiehuis Proxy, Janneke Doolaard, begrijpt niet dat BNN/Vara zich heeft bedacht en de film niet meer wil uitzenden. Volgens haar kwam de kritiek vooral uit 'rechtse hoek' en zou 'trekjes van een hetze hebben gekregen'. BNNVARA is naar eigen zeggen niet gezwicht voor de kritiek op het uitzenden van de documentaire ‘Jesse’ over GroenLinks-leider Klaver. Omroepdirecteur Gerard Timmer zegt tegen The Post Online: 'Ik ben de afgelopen dagen zelf tot de conclusie gekomen dat ik me kan voorstellen dat er twijfel over onze journalistieke onafhankelijkheid is ontstaan.'