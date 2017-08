Elf vluchtelingen aangetroffen in vrachtauto

Een Belgische automobilist die achter de vrachtauto reed, zag dat er iets uit een ventilatierooster stak en vertrouwde het niet. Hij seinde naar de chauffeur waarna ze stopten bij het tankstation. Hier belde de chauffeur de politie. Bij het openen van de vrachtauto kwamen negen volwassenen en twee kinderen tevoorschijn. Ze waren in Frankrijk in de vrachtauto geklommen om zo naar Engeland te reizen. Ze werden aangehouden, omdat ze zich niet konden identificeren.

Onderzoek

Het onderzoek is in handen van de Afdeling Vreemdelingen Identificatie en Mensenhandel. De vluchtelingen gaan, na afwerking van het strafrechtelijk onderzoek, het vreemdelingentraject in. De chauffeur en zijn bijrijder werden in eerste instantie aangehouden voor mensensmokkel. Inmiddels zijn ze in vrijheid gesteld, omdat uit onderzoek bleek dat hen niets te verwijten valt.