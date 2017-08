Arrestaties en vuurwapen in beslag genomen na schietpartij in Rotterdam

Agenten hoorden tijdens hun surveillance rond half 3 opeens knallen. Ze zagen 2 personen rennen, die tijdens hun vlucht ook een vuurwapen weg gooiden. Het tweetal ging elk een andere richting op. Omdat beiden tijdens de achtervolging de aanwijzigingen van de agenten negeerden en ze vuurwapengevaarlijk waren, losten agenten een waarschuwingsschot. De twee verdachten, beide 22 jaar en uit Rotterdam, staakten hun vlucht na het waarschuwingsschot en werden gearresteerd.

Slachtoffer

Het slachtoffer meldde zich korte tijd later bij de politie. Hij had enkele schotwonden in zijn voet. Hij is overgebracht naar het ziekenhuis. De recherche stelt een nader onderzoek in naar de exacte achtergronden en toedracht van de schietpartij in.

Grondherenstraat

Enkele minuten na de schietpartij op de Nassauhaven kreeg de politie de melding van een ruzie op de Grondherenstraat. Daar had een getuige ook een vuurwapen gezien. Agenten wilden een man controleren, echter negeerde hij de agenten en liep door. Tijdens een procedure om vuurwapengevaarlijke verdachten aan te houden, volgde hij wederom de aanwijzingen niet op. Op het moment dat hij naar zijn binnenzak greep, losten agenten een waarschuwinggsschot. Kort hierna werd hij gearresteerd. Er is geen vuurwapen aangetroffen.