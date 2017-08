Auto knalt bovenop container na botsing met scootmobiel

In de Marconistraat in Schiedam vond zondagmiddag een bizar ongeval plaats.

Een automobilist reeds eerst een vrouw en haar dochter in een scootmobiel omver. Vervolgens reed hij zo'n 75 meter door, maakte een bocht naar links, en eindigde 25 meter verderop bovenop vuilcontainers. Daarbij werd ook nog een paaltje geramd, dat zo'n 50 meter verderop onder een auto schoof.

Er zijn twee ambulances ter plaatse gekomen om zowel de bestuurder van de auto als de vrouw in de scootmobiel te behandelen. De vrouw is later met de ambulance naar het ziekenhuis gebracht, net als de bestuurder van de auto. Ook de brandweer is ter plaatse gekomen en heeft assistentie verleend.