Grote brand Den Hoorn onder controle

De brandweer heeft de brand in Den Hoorn onder controle. Rond half 8 vanochtend kon het sein ‘brand meester’ gegeven worden. Nabluswerkzaamheden zullen nog enige tijd in beslag nemen.

Zondagavond rond half elf werd er brand ontdekt bij een bedrijvenpand aan de Hooipolderweg. De brandweer rukte met groot materieel uit en schaalde de brand op naar zeer grote brand. Al snel sloegen de vlammen uit het pand waar meerdere bedrijven gevestigd waren.

De brand ging met enkele explosies gepaard. Volgens de brandweer ging dit vermoedelijk om gasflessen die tot ontploffing kwamen. Om de brand te bestrijden werden er elf tankautospuiten en vier hoogwerkers ingezet.

Het pand is door de brand verloren gegaan. Over de toedracht van brand is nog niets bekend.