NS verwacht recorddrukte

NS bereidt zich voor op de drukste maand van het jaar. Nederland komt terug van vakantie en gaat weer naar studie of werk. NS verwacht in september meer dan 35 miljoen reizigers te vervoeren. Vorig jaar vestigde NS in deze maand een record met 33,3 miljoen reizigers. De reizigersgroei wordt veroorzaakt door de groeiende economie en de dalende werkloosheid.

Door de aanschaf van treinen en slimmer onderhoud heeft NS nu 200 meer rijtuigen beschikbaar dan in september vorig jaar, in totaal: 2.750 rijtuigen. Deze gebruiken we om de treinen op een aantal drukke trajecten te verlengen en zo het groeiende aantal reizigers te vervoeren. Ook wil NS reizigers verleiden om de hyperspits tussen 7.30 uur en 8.30 uur te mijden. Daarvoor start een proef met korting in de schaduwspits. Toch wordt het in de spits opnieuw druk op het spoor, wat hinder op kan leveren voor reizigers.

Roger van Boxtel: “Onze mensen werken hard om overlast van drukte tegen te gaan. Samen met Prorail zorgen we dat er meer treinen kunnen rijden, maar ondanks vele maatregelen, zal het voor reizigers na de vakantie weer druk worden. In het drukke Nederland hoort staan in de spits erbij, net zoals de files op de weg. En toch: we investeren voor 2,5 miljard in treinen. We gaan straks naar een punt dat Nederland niet genoeg spoor heeft voor al deze treinen. Daarom pleiten we er samen met andere vervoerders en partijen als de ANWB en Rai voor om meer te investeren in infrastructuur.”

Meer treinen

NS heeft in totaal 2.750 rijtuigen op het spoor, 200 meer dan vorig jaar. Dit komt door slimmer onderhoud, de terugkeer van treinen na langdurig onderhoud en door de 58 met spoed bestelde nieuwe sprinters. De laatste hiervan komen in september op het spoor, waarmee de hele vloot op het spoor is.

Vanaf 6 september test NS elke woensdag op het drukke traject Amsterdam – Utrecht - Eindhoven de tienminutentrein, een precieze operatie waarmee tussen deze steden elke tien minuten een intercity rijdt. NS kan hier dan 15% meer reizigers vervoeren. Voordeel: minder lang wachten en vaker een zitplaats. Vanaf de december gaat deze tienminutentrein elke dag rijden.

Verlengde treinen

Met de toename van het aantal beschikbare rijtuigen, kan NS op diverse trajecten treinen verlengen. Dat doen we onder mee tussen Amsterdam –Utrecht, Utrecht – Rotterdam, Apeldoorn – Utrecht Centraal, Almere – Utrecht Centraal en Nijmegen-Den Bosch. Toch kunnen we niet overal de treinen verlengen, bijvoorbeeld omdat perrons daarvoor te kort zijn, of omdat dat niet in de dienstregeling past. Daarom zal er in de spits hinder blijven vanwege drukke treinen en dan met name tussen 7.30 en 8.30 uur.