Plaatsje reserveren in achtbaan De Efteling

Bij wijze van proef gaat attractiepark De Efteling vanaf volgende maand bezoekers de gelegenheid geven om een plekje te reserveren in de Python.

Met de proef hoopt men de wachttijd voor de achtbaan met een kwartier te beperken. Vooraf kan men een tijd kiezen en een plaatsje in de attractie reserveren. Na twee maanden zal het experiment worden geëvalueerd. Wanneer het een succes is, zal dit ook bij andere attracties in het park worden toegepast.

Het reserveren voor een attractie is niet nieuw. Zo hanteert Disneyland Parijs al langer een gratis reserveringssystemen voor de populaire attracties.