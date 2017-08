Lotto-miljoen valt in Den Haag

In Den Haag is afgelopen zaterdag de Lotto hoofdprijs van 1 miljoen euro bruto gevallen. Het gaat om een Lotto abonneespeler uit Den Haag die wekelijks meespeelt. De gelukkige winnaar had deze keer alle zes getallen goed, waardoor hij in één klap netto 710.000 euro rijker is.