Man (43) omgekomen bij verkeersongeval A30 bij Barneveld

Achterop vrachtwagen gereden

'Het dodelijke verkeersongeval gebeurde rond 14.10 uur op de A30 van Scherpenzeel naar Barneveld. Een bestelbusje met 3 inzittenden reed achterop een vrachtauto. Het busje is daarop tegen de geleiderail van de middenberm tot stilstand gekomen', aldus de politie

Beklemming

Hulpdiensten zijn geruime tijd ter plaatse geweest. Het verkeer op de A30 is omgeleid voor afhandeling van het onderzoek. Het voertuig is voor technisch onderzoek in beslaggenomen. De bestuurder van de het busje en de vrachtauto zijn gehoord door de politieagenten. Het slachtoffer is een 43-jarige man afkomstig uit Polen. Zijn familie in Polen is geïnformeerd.

Getuigenoproep

Direct na het ongeval hebben politieagenten al met enkele getuigen ter plaatse gesproken. De politie vraagt mensen die óók beide voertuigen kort voor het ongeval hebben zien rijden en/of het ongeval hebben zien gebeuren, zich alsnog te melden bij de politie als getuige.

Dashcam

Mocht u een dashcam hebben waarop beelden staan, dan wil de politie deze ook graag bekijken. Doel is de aanleiding van het ongeval nog nauwkeuriger in beeld te krijgen. U kunt bellen met het algemene nummer van de politie 0900-8844.