Trapt jouw fiets ook zo zwaar, kijk hier voor de beste tips

In Utrecht, Boxtel en Den Bosch gaat de Fietsersbond op dinsdag 29 augustus fietsers verrassen met wat extra spanning in de banden. 'Met de fietspomp onder de arm gaan vrijwilligers op pad en geven de fietsers wat extra lucht', zo meldt de bond maandag.

Te zachte banden

Met deze actie, die vooral rondom stationsgebieden zal plaats vinden, geeft de Fietsersbond extra snelheid aan de fietser. Het rijden met (te) zachte banden kost onnodig veel energie.

'Het viel me onlangs op dat veel fietsers met een krachtige blik op hun fiets zitten. Wat ik ook zag waren de bijbehorende zachte banden. Zo kwamen we op het idee deze zwoegende mensen wat te verlichten met wat lucht' aldus Marina van Dijk van de Fietsersbond. De bond adviseert om eens per twee maanden de bandenspanning te controleren. Bij auto’s gebeurt dit regelmatig en de nieuwere auto’s zijn zelfs uitgerust met een speciaal waarschuwingssysteem.

Harder trappen

De gemiddelde Nederlander moet op zijn stadsfiets 55 watt trappen om 18 km/u te halen. Heb je een slechtlopende fiets dan kan dit al snel oplopen naar 138 watt. Te zachte banden is de grootste boosdoener. Dit kost al snel 25 watt aan vermogen. Ook te stugge banden of een te strakke ketting kosten de fietser veel extra energie

Ons Brabant Fietst

In Boxtel en Den Bosch bundelt de Fietsersbond zijn krachten met Ons Brabant Fietst voor meer fietsplezier. Fietsers maken hier tevens kans op een van de tien fietsroutepakketten.