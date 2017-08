Politie haalt 245 illegale mediaspelers uit winkel

Afgelopen vrijdag heeft de politie in een winkel in Den Haag 245 illegale mediaspelers in beslag genomen. Dit heeft stichting BREIN, die aangifte heeft gedaan bij de politie, maandag bekendgemaakt.

'Add-ons'

'De mediaspelers waren voorgeprogrammeerd met software, 'add-ons', die naar ongeautoriseerde 'content' linken zoals films en series uit de bioscoop en van abonnementsdiensten', stelt stichting BREIN. De winkelier had op sommatie van BREIN zijn online handel gestaakt maar ging in zijn winkel wel door met de verkoop. Opzettelijke inbreuk op auteursrecht is strafbaar als misdrijf.

Opzettelijke inbreuk

Eerder dit jaar besliste het Europees Hof in het Filmspeler arrest dat de verkoop van mediaspelers met software die toegang geeft tot content die ongeautoriseerd op het internet staat inbreuk maakt op het auteursrecht. Het opzettelijk inbreuk maken is strafbaar als misdrijf en beroeps- of bedrijfsmatig inbreuk maken is een zogenoemd 'vier jaren feit' waar naast gevangenisstraf ook een hoge boete op staat.

Strafbaar

Na het arrest heeft BREIN aanbieders gesommeerd hun inbreukmakende handel te staken en gewaarschuwd dat zij hoge vorderingen zal instellen tegen volhardende verkopers. Er zijn inmiddels schikkingen getroffen die oplopen tot 10.000 euro en meer. Ook heeft BREIN gewaarschuwd dat opzettelijke inbreuk een strafbaar feit is. Enkele honderden aanbieders zijn inmiddels gestopt.

Illegale link

'Deze handelaar is door ons gesommeerd en ging na zijn toezegging te stoppen toch gewoon door. Daarom hebben wij aangifte gedaan', zegt BREIN directeur Tim Kuik. 'Deze spelers veroorzaken grote schade want mensen betalen dan niet meer voor de films en series die zij kijken. Overigens ondernemen wij ook actie tegen aanbod van de software als die zonder kastje wordt aangeboden.' Afgelopen week werden drie sites gestopt en tien betrokkenen aangesproken. Zij schikten middels een onthoudingsverklaring met boetebeding van 500 euro per illegale link.