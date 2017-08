Aangehouden TBS'er- had mes verstopt tussen spaken van zijn fiets

Maandagmiddag heeft de politie in Rotterdam de 50-jarige ontsnapte TBS'er aangehouden. 'Bij zijn aanhouding is een mes aangetroffen dat verstopt zat tussen de spaken van de fiets', zo laat de politie maandagmiddag weten.

FASTNL

Politiemensen van FASTNL hielden in samenwerking met agenten van de Rotterdamse politie de TBS’er aan die in de Pompekliniek in Nijmegen vastzat maar zich donderdag 17 augustus wist te onttrekken.

Fiets

De TBS’er liep met zijn fiets aan de hand door Hoogvliet toen de politie hem herkende. Hij werd achtervolgd en is aangehouden en ingesloten. Bij zijn aanhouding is een mes aangetroffen dat verstopt zat tussen de spaken van de fiets.

Diefstal en afpersing

De man verbleef in de Pompekliniek in verband een diefstal met geweld en vier afpersingen. Tijdens een eerdere onttrekking in januari 2016 heeft hij een diefstal met geweld gepleegd, tijdens verlof. Hiervoor is hij inmiddels veroordeeld.

Intussen twee overvallen gepleegd

Ook gedurende de huidige onttrekking heeft hij zich schuldig gemaakt aan strafbare feiten. De man heeft op donderdag 24 en zondag 27 augustus jl., onder bedreiging van een mes, een winkel in Veenendaal en een winkel in Hoogvliet overvallen. Daarbij is niemand gewond geraakt.