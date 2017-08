Vuurwapen valt tijdens worsteling na bedreiging op de grond

Vuurwapen getrokken bij conflict

Op zondagavond 28 augustus omstreeks 19.30 uur rijden een man en vrouw op een snorfiets over de Pieter Calandlaan. Tijdens hun rit ontstaat er om onduidelijke reden een conflict met een scooterrijder. Ter hoogte van de Louis Bouwmeesterstraat escaleert dit conflict en wordt er na duw- en trekwerk door de scooterrijder een vuurwapen getrokken.

Kettingslot

De man reageert hierop door met zijn kettingslot richting de verdachte met het vuurwapen te slaan. Hierna ontstaat een worsteling en valt het vuurwapen op de grond. Vervolgens raapt de vrouw het vuurwapen op, waarna de verdachte het afpakt en wegrijdt. Niemand is gewond geraakt. Delen van het vuurwapen zijn op straat blijven liggen en door de politie inbeslaggenomen.

Verdachte verhoord

Het stel is meegegaan naar het politiebureau en heeft een verklaring afgelegd. De aangehouden man wordt door de recherche verhoord. De politie is op zoek naar getuigen van dit incident. Zij kunnen contact opnemen met het onderzoeksteam via 0900-8844 of eventueel anoniem via 0800-7000.