Opnieuw aandacht moordzaak Caroline van Toledo in Opsporing Verzocht

Aanhouding

Eind juli kon door onder andere de hulp van het publiek een 40-jarige man uit Brielle worden aangehouden. De man zit nog in voorlopige hechtenis. Nu doet de politie opnieuw een beroep op de inwoners van Oostvoorne, Brielle en omgeving. In Opsporing Verzocht wordt de laatste informatie over het onderzoek gedeeld in de hoop dat er opnieuw tips binnen komen. Ook worden opnieuw beelden getoond van de persoon die met Carolines pas gepind heeft.

Beloning

Eerder werd al een beloning van 15.000,- euro uitgeloofd door de Hoofdofficier van Justitie voor de tip die deze zaak definitief oplost. Deze beloning staat nog steeds open.