Politie zoekt tweede verdacht in moordzaak Caroline van Toledo

Bij de moord op Caroline van Toledo, die in 2005 dood werd gevonden in haar uitgebrande auto in natuurgebied de Kruininger Gors, zijn in ieder geval twee mensen betrokken geweest. Tot deze conclusie komen de officier van justitie die het onderzoek leidt en het onderzoeksteam van de politie op basis van het laatste technisch onderzoek. Inmiddels heeft dat onderzoek geleid tot de aanhouding van een 40-jarige man uit Brielle.

In Opsporing Verzocht van dinsdagavond 29 augustus werd opnieuw aandacht besteed aan de moord op Caroline van Toledo. Zij werd destijds in de kofferbak van haar uitgebrande auto gevonden. Eerder in de vroege ochtend van zaterdag 3 september 2005 was al brand geweest in haar woning in Oostvoorne. Diezelfde dag wordt met haar pinpas gepind bij een automaat in Rozenburg.

Uitgebreid onderzoek leidde in 2007 tot de aanhouding van de nu opnieuw aangehouden Briellenaar. Maar hij werd ook weer op vrije voeten gesteld. In de afgelopen jaren is het onderzoek voortgezet. Zo is enkele keren de hulp van het publiek ingeroepen, en er vond nieuw technisch onderzoek plaats op oude sporen. Dat leidt nu ook tot de conclusie dat er nog iemand anders betrokken is geweest bij de moord op Caroline.

In Opsporing Verzocht werden beelden getoond van de persoon die met de pas van Caroline van Toledo heeft gepind. Deze beelden zijn eerder getoond en dat heeft geen namen opgeleverd. Mogelijk dat het tijdsverloop én de nog steeds uitstaande beloning van 15.000 euro die door de Hoofdofficier van justitie is uitgeloofd nu wel mensen die iets weten over de streep trekt. De politie heeft ook stoepborden en posters in Oostvoorne en Rozenburg met een oproep laten plaatsen.