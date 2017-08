Militairen vrijgesproken van mishandeling met chloorwater

De militaire kamer van de rechtbank in Gelderland heeft maandag drie militairen vrijgesproken voor mishandeling tijdens een ontgroening in juli 2015. Hier werden emmers met chloorwater over nieuwe rekruten gegooid.

In de kazerne in Havelte is het traditie dat nieuwkomers emmers met water over zich heen krijgen. Zo ook in 2015, waarbij 30 nieuwkomers werden ontgroend. Een aantal van de emmers water waren gevuld met chloorwater. Deze veroorzaakte bij één nieuweling brandwonden en bij twee ademhalingsproblemen.

De militaire kamer zegt de betrokken militairen niet verantwoordelijk te houden voor het opgelopen letsel. Het is volgens de Kamer niet bewezen dat de verdachten op de hoogte waren dat er chloortabletten in het water waren opgelost.