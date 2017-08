Jongen (9) hand kwijt na ongeval op zeilschip

Rond 13.00 uur sloeg de bemanning van het zeilschip alarm dat er dringend medische bijstand nodig was omdat de hand was geamputeerd van de jongen. Twee reddingsboten van de reddingsmaatschappij van Enkhuizen gingen met spoed naar het schip op het Markermeer.

De meegevaren bemanning van een ambulance hebben de jongen verder stabiliseert en is met een van de reddingsboten met spoed naar de wal gebracht. Een Search And Rescue Helikopter wachtte hen op de Loswal in Enkhuizen. Het slachtoffertje is met de helikopter naar het AMC in Amsterdam gebracht.

Aan de wal was opvang voor de bemanning van het zeilschip geregeld.