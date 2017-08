Verwarde man houdt hulpverleners 7,5 uur bezig

De hulpdiensten zijn maandag een groot deel van de dag bezig geweest met een verwarde man in Rotterdam. De man was op de 12e verdieping van de flat aan de andere kant van de reling gaan staan en wilde daar niet meer weg. De hulpdiensten werden kort na 11:00 uur vanochtend gealarmeerd. Diverse pogingen hebben er gedurende de dag niet toe geleid dat de man op andere gedachten kon worden gebracht.

Het springkussen van de brandweer werd 12 verdiepingen onder de man geplaatst, voor het geval hij zou vallen. Na enkele uren werd de grote hijskraan van de brandweer Haaglanden (kazerne Leidschenveen) met spoed ter plaatse gestuurd. Vanuit daar gingen uiteindelijk de onderhandelaar en 2 leden van het arrestatieteam naar boven. De rest van het team stond in de woning klaar. Nadat de onderhandelaar op ooghoogte met de man was kon hij er toe bewogen worden weer naar de veilige kant van de reling te klimmen. Dit was rond 18:45 uur. Zodra hij dat deed werd hij overmeestert door het arrestatieteam.



De verwarde man is vervolgens op de brancard naar de ambulance gebracht. Hij krijgt passende hulp aangeboden.