Aangetroffen overleden vrouw in Enschede is 40-jarige bewoonster

De vrouw die zondagmiddag 27 augustus omstreeks 15.00 uur dood in een woning aan de Tubantiastraat is aangetroffen is de 40-jarige bewoonster van het pand. Rechercheurs zijn de komende dagen in de woning bezig in verband met nader (sporen)onderzoek. Sectie op het lichaam van de vrouw zal mogelijk kunnen uitwijzen wat de doodsoorzaak is en wanneer ze mogelijk om het leven is gebracht.

Het Team Grootschalige Opsporing met de naam ‘Honduras’ doet onderzoek naar de toedracht van haar overlijden en naar het mogelijke motief. De politie wil graag weten wie de vrouw de laatste dagen nog heeft gezien of gesproken. Het team wil graag in contact komen met getuigen die mogelijk iets gezien of gehoord hebben of weten wat zich mogelijk in de woning heeft voorgedaan.

Tipgevers kunnen mailen naar Tgo-Honduras @politie.nl of bellen met de (gratis) opsporingstiplijn 0800 6070. Wilt u een afspraak maken met de politie en in vertrouwen informatie delen. Bel dan het Team Nationale Inlichtingen via 079 345 8999.

Vanavond, dinsdag 29 augustus besteedt Opsporing Verzocht NPO 1om 20.30 uur aandacht aan dit misdrijf.