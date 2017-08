Slachtoffer schietpartij Rotterdam man uit Hellevoetsluis

Op de Prins Hendrikkade in Rotterdam is maandagavond een nog onbekende man doodgeschoten.

Dit gebeurde volgens getuigen rond 22.20 uur. De man zat op het terras van XO Food & Lounge toen er iemand langs liep die op hem schoot. De dader ging er te voet vandoor. Dit meldt onder meer RTV Rijnmond dinsdag.

De hulpverleners hebben nog geprobeerd om de man te reanimeren, maar dat mocht niet meer baten. Na de schietpartij zagen getuigen een auto wegrijden. Kort daarna stond er een auto bij de Nassauhaven in brand, weet de lokale omroep. Of er een verband is tussen beide incidenten wordt onderzocht.