Woning in Haarlem beschoten

Maandag rond 23.25 uur kreeg de politie een melding van vernieling van een raam. Nader onderzoek wees uit dat het raam van de woning door beschieting was vernield. Getuigen hebben twee mannen zien weg rijden op een scooter. Op basis van het signalement is korte tijd later is een 22-jarige Haarlemmer in de omgeving aangehouden. De man ging er vandoor bij het zien van de agenten. Of de verdachte betrokken is geweest bij het schietincident en wat zijn rol daarbij is geweest zal verder worden onderzocht.

Bij de beschieting van de woning is niemand gewond geraakt.