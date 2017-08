'Klaas Otto wilde officier van justitie laten doden'

Hij zou deze opdracht hebben gekregen van een verdachte die vastzit in de penitentiaire inrichting in Middelburg. De cel van deze persoon is maandagavond doorzocht. Dit meldt het Openbaar Ministerie van Zeeland-West-Brabant.

Verder zijn twee woningen in Sliedrecht en Rotterdam doorzocht. Er is beslag gelegd op computers, mobiele telefoons en digitale gegevensdragers.

Gedetineerde gaf opdracht

Het onderzoek naar een dreigende aanslag op de officier van justitie is enkele weken geleden onder leiding van het Landelijk Parket gestart. De gedetineerde, die in voorlopige hechtenis zit, zou opdracht hebben gegeven de officier van justitie in zijn strafzaak iets aan te doen. De politie zal de komende dagen zowel de gisteravond aangehouden verdachte als de gedetineerde verdachte verhoren en het in beslag genomen materiaal verder onderzoeken.

Klaas Otto

Volgens welingelichte bronnen zou de oprichter van motorclub No Surrender, Klaas Otto, achter het plan zitten om een aanslag te plegen op de officier van justitie. Dit hebben de bronnen tegen het ANP gezegd, zo schrijft het AD dinsdag. Maar dit is nog niet officieel door het Openbaar Ministerie bevestigd. Otto zit vast in de gevangenis van Middelburg. Het doelwit was de officier van justitie die optreedt in zijn zaak.