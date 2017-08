Verdachte dood Savannah moord ten laste gelegd

Dit betreft een pro forma zitting. Lopende het onderzoek is de verdenking jegens hem gewijzigd; nu wordt primair moord ten laste gelegd.

Tijdens de zitting op 8 september zal de stand van het onderzoek worden besproken. In de afgelopen maanden is dit onderzoek gevorderd. De telefoon en portemonnee van Savannah, waarnaar in juli in de sloot bij De Kronkels werd gezocht, zijn weliswaar niet gevonden, maar het onderzoek naar het internetverkeer heeft meer bewijs jegens de verdachte opgeleverd. Dit maakt dat de verdenking van doodslag is gewijzigd in moord.

Naast de stand van het onderzoek zullen mogelijk op de zitting van 8 september aan de orde komen de wensen van de verdediging, het voortduren van het voorarrest en de verdere behandeling ter zitting. Omdat de verdachte minderjarig is, vindt de zitting achter gesloten deuren plaats.