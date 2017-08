Aanhouding in onderzoek lek benoeming burgemeester ’s-Hertogenbosch

De Rijksrecherche is halverwege juli met een onderzoek gestart naar de waar-en onwaarheden rondom de burgemeestersbenoeming, nadat door de Commissaris van de Koning aangifte was gedaan van een mogelijk lek uit de vertrouwenscommissie. Dit gebeurde onder meer na de publicatie van een krantenartikel dat op 12 juli in het Brabants Dagblad is verschenen en waarin tot op detailniveau informatie werd verstrekt over de kandidaten en de procedure met betrekking tot de benoeming van de nieuwe burgemeester te ’s-Hertogenbosch.

De afgelopen tijd heeft de Rijksrecherche verschillende getuigen gesproken. Het onderzoek richt zich nu verder op het verhoor van de vandaag aangehouden verdachte. De verdachte was lid van de vertrouwenscommissie en zit in beperkingen.