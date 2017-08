Bestelbus besmeurd met brandgel en aangestoken in Boxtel

Kort na 4.30 uur werd een beginnende brand opgemerkt in een bestelbus die stond geparkeerd langs de Nieuwe Nieuwstraat in Boxtel.

Al snel werd duidelijk dat de bestelbus doelwit was geworden van brandstichting. De bus zelf was ingesmeerd met een soort brandgel en op verschillende wielen waren aanmaakblokjes geplaatst. Door snel optreden van een alerte buurtbewoner kon erger worden voorkomen. De brandweer heeft het kleine brandje gedoofd waarna de politie de bestelbus heeft bewaakt in

afwachting op verder technisch onderzoek.