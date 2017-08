Man naar psychiatrisch ziekenhuis na brandstichting nabij PSV-sportcomplex

De rechtbank in Den Bosch heeft dinsdag een 48-jarige Tilburger veroordeeld tot opname voor een jaar in een psychiatrisch ziekenhuis geplaatst vanwege een brandstichting nabij PSV-sportcomplex De Herdgang. 'De man heeft een ziekelijke stoornis en is ontoerekeningsvatbaar verklaard', zo meldt de rechtbank Oost-Brabant dinsdag.

Stapel kreupelhout

Op 19 augustus vorig jaar stichtte de man brand in een bosperceel aan de Achtseweg Zuid in Eindhoven. Hij stak daar op twee plaatsen een stapel kreupelhout in brand. Het hout vatte vuur en dat leverde gevaar op, met name voor het nabijgelegen sportcomplex.

Pieter Baan Centrum

In een rapportage van het Pieter Baan Centrum van vorige maand wordt geconcludeerd dat de verdachte lijdt aan een ernstige vorm van schizofrenie, een matige verstandelijke beperking heeft, en een neiging tot middelenmisbruik. De ziekelijke stoornis van zijn geestvermogens maakt hem volgens de psychiater en psycholoog die hem hebben onderzocht ontoerekeningsvatbaar.

Langdurig klinisch behandelen

De keuzes en de gedragingen van de man tijdens de brandstichting zijn hierdoor sterk beïnvloed. De deskundigen adviseren de verdachte in een psychiatrisch ziekenhuis te plaatsen om hem langdurig klinisch te behandelen. Tijdens de zitting 2 weken geleden hebben de gedragsdeskundigen deze adviezen herhaald.

Psychiatrisch ziekenhuis

De rechtbank neemt de adviezen van het Pieter Baan Centrum over. Er is gevaar voor de algemene veiligheid en herhaling van de brandstichting. Daarom legt de rechtbank de verdachte de maatregel op dat hij in een psychiatrisch ziekenhuis wordt geplaatst. De rechtbank adviseert dat dit gebeurt in een instelling die is toegerust voor de behandeling van zijn stoornissen en waar de verdachte beschermd kan wonen.