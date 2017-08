Verdachte beschieting op woonwagenkamp Alphen aangehouden

Dinsdagmiddag heeft de politie een 37-jarige Alphenaar aangehouden op verdenking van poging doodslag afgelopen zaterdag op een woonwagenkamp in Alphen aan den Rijn. 'De man meldde zichzelf op het politiebureau in Gouda', zo laat de politie dinsdagavond weten.

Gewonden na beschieting op woonwagenkamp

De man werd sinds zaterdagavond gezocht na een schietincident op het woonwagenkamp aan het Goudse Rijpad in zijn woonplaats. Omstreeks 19.00 uur werden daar twee Alphenaren van 22 en 41 jaar beschoten. Zij raakten gewond en moesten naar het ziekenhuis voor behandeling aan hun verwondingen. Zij zijn buiten levensgevaar.

Identiteit schutter bekend

De identiteit van de gevluchte schutter was die avond al bekend, maar de politie had de man nog niet aangetroffen ondanks een grote zoekactie met inzet van het arrestatieteam en ondersteuning van politiehelikopters. Tijdens de zoekactie werd ook naar hem gezocht in een woning aan de Compierekade in, eveneens, Alphen aan den Rijn. De man werd niet aangetroffen en stond sindsdien gesignaleerd.

De recherche moet de verdachte nog horen. Hij zal deze week worden voorgeleid aan de rechter-commissaris.