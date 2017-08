Zorgverzekeraar spoort ruim 1 miljoen euro aan zorgfraude op

Bij de instelling Zorg en Ondersteuninng in Ermelo is zorgverzekeraar Zilveren Kruis een onderzoek gestart naar grootschalige fraude met pgb’s. Dit meldt het Financieel Dagblad.

Bij de instelling zou alleen al in 2015 voor een bedrag van 1,3 miljoen euro zijn gedeclareerd voor zorg die nooit is aangeboden. Het Persoonsgebonden budget (pgb) is bedoeld voor patiënten om zelf zorg in te kopen.

Uit het onderzoek blijkt dat bij drie van de zorginstellingen die bij Zorg en Ondersteuning horen, meer zorg is gedeclareerd dan er daadwerkelijk geleverd is. Het personeel kreeg te weinig betaald en een groot aantal patiënten had een te hoge zorgindicatie. Hierdoor kregen zij meer geld dan waar zij recht op hadden.

Het Zilveren Kruis laat weten het teveel uitgekeerde geld terug te vorderen van de zorginstelling. Zij gaat er vanuit dat de patiënten ter goeder trouw hebben gehandeld.