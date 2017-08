Bemanning kotter opgepakt na 'aanvaring' met inspecteurs NVWA

De bemanning van een Nederlandse pulskotter is dinsdag aangehouden in de haven van Vlissingen. Dat gebeurde op verdenking van het op volle zee in gevaar brengen van visserijinspecteurs van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) en medewerkers van de Rijksrederij.

De kotter is na het incident door de NVWA in samenwerking met de Kustwacht opgebracht naar Vlissingen, waar de politie de acht bemanningsleden heeft aangehouden. Zij zijn overgebracht naar een politiebureau en zijn in verzekering gesteld.

Tijdens een kustwachtcontrole waren drie NVWA-inspecteurs ‘s nachts in een speciale rubberboot vanaf het kustwachtvaartuig Barend Biesheuvel naar de kotter gevaren. De rubberboot werd bestuurd door twee ervaren medewerkers van de Rijksrederij. De kotter reageerde niet op oproepen van de inspecteurs. Toen de inspecteurs vervolgens langszij voeren, haalde de schipper plotseling zijn netten op. De rubberboot met daarop de inspecteurs en medewerkers van de Rijksrederij raakte daardoor verstrikt in de netten en werd grotendeels onder water getrokken. Nadat twee NVWA-inspecteurs aan boord van de kotter waren geklommen, lukte het om de kotter te laten stoppen.

Illegaal vistuig

Aan boord constateerden de inspecteurs dat de kotter gebruik maakte van zogeheten binnenkuilen. Dat zijn netten met een kleinere maaswijdte dan toegestaan, die in legale netten worden gehangen. Doordat de verschillende netten over elkaar komen te liggen, kunnen kleine vissen niet ontsnappen. Jonge vissen moeten kunnen ontsnappen om schade aan het visbestand te voorkomen.

De inspecteurs namen de illegale netten en de vis die ermee was gevangen in beslag. Dat betekent dat de visser de netten en de vis aan boord moet houden totdat de kotter lost in een haven. Maar de schipper gooide de in beslag genomen netten en vis op volle zee overboord. Daarop is de kotter opgebracht naar de haven van Vlissingen. De NVWA maakt proces-verbaal op van de verschillende visserij-overtredingen. Ook wordt er rapportage opgemaakt voor het niet voldoen aan de voorwaarden van de pulsvergunning.