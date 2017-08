Bemanning kotter opgepakt voor in gevaar brengen inpsecteurs NVWA

De bemanning van een Nederlandse pulskotter is dinsdag aangehouden in de haven van Vlissingen. Dat gebeurde op verdenking van het op volle zee in gevaar brengen van visserijinspecteurs van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) en medewerkers van de Rijksrederij. De kotter is na het incident door de NVWA in samenwerking met de Kustwacht opgebracht naar Vlissingen, waar de politie de acht bemanningsleden heeft aangehouden. Zij zijn overgebracht naar een politiebureau en zijn in verzekering gesteld.