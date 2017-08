Lid OMG aangehouden voor afpersing en zware mishandeling

De politie heeft woensdagochtend een man van 31 jaar uit Geleen aangehouden op verdenking van afpersing en zware mishandeling. De verdachte, lid van een OMG chapter in Geleen, mishandelde in 2015 een vrouw. Zij woonde toen in Geleen en liep in haar woning zware verwondingen op.